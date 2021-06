Mae tîm pêl-droed Cymru wedi cipio pwynt yn eu gêm agoriadol yn Ewro 2020 yn erbyn y Swistir yn Baku.

Cafodd y Swistir y rhan fwyaf o’r meddiant drwy gydol y gêm ac fe ddaeth eu gôl ar ôl 49 munud.

Eiliadau ynghynt roedd Danny Ward wedi gwneud arbediad campus o gic gornel i atal Breel Embolo rhag sgorio.

Ond fe ddaeth y gôl oddi ar y gic gornel a ddilynodd, wrth i Embolo ddal ei dir yn erbyn Connor Roberts i benio’r bêl heibio’r golwr.

Byddai angen newid tacteg ar Gymru i daro’n ôl, ac fe ddaeth y gôl hollbwysig oddi ar gic gornel fer ar ôl 74 munud.

Roedd Joe Morrell wedi cael gêm dawel hyd nes iddo groesi’r bêl i lwybr Moore, oedd â gwagle yn y cwrt cosbi i benio’r bêl heibio’r golwr – ei chweched gôl mewn 18 o gemau dros ei wlad.

A quick free kick releases Dan James who crosses to Kieffer Moore!!! #FINWAL #TogetherStronger pic.twitter.com/txYX3OlmtO

Roedd hi’n edrych yn debygol fod y Swistir wedi cipio’r triphwynt chwe munud cyn y diwedd.

Ond ar ôl troi at VAR, fe ddaeth i’r amlwg fod Mario Gavranovic yn camsefyll pan darodd e foli i’r gôl.

Mae’r canlyniad yn gadael Cymru’n ail yng ngrŵp A a’r Swistir yn drydydd, gyda’r Eidal ar y brig â thriphwynt ar ôl curo Twrci sydd ar y gwaelod.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1-1 🇨🇭 SGÔR TERFYNOL

A rollercoaster of a second half! And breathe.#WAL | #EURO2020 | #TogetherStronger pic.twitter.com/c0HT8HPgea

Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) June 12, 2021