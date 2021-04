Mae Huw Edwards yn dweud nad oedd gosod y Ddraig Goch ar ei dudalen Twitter “yn fath o strategaeth fwriadol i wneud pwynt”.

Fe fu’n siarad â WalesOnline am yr helynt pan ofynnodd y BBC iddo dynnu baner Cymru oddi ar ei gyfrif, a hynny yn dilyn cynnydd diweddar yn nifer y gwleidyddion Prydeinig sydd wedi bod yn arddangos baner yr Undeb yn ystod ymddangosiadau ar y teledu.

Roedd un o’i gydweithwyr, Naga Munchetty, wedi bod dan y lach ar ôl hoffi negeseuon Twitter yn cyfeirio at ddefnydd gwleidyddion o faner yr Undeb a bu’n rhaid iddi ymddiheuro’n ddiweddarach.

Ond yn ôl y Cymro Cymraeg o Langennech sy’n byw a gweithio yn Llundain ers rhai degawdau, “ychydig o hwyl ar benwythnos rygbi” oedd ei ymateb yntau, wrth i dîm Cymru ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.

“Ro’n i’n eitha’ gostyngedig, a bod yn onest,” meddai am yr ymateb wrth i bobol arddangos ei wyneb ar eu cyfrifon yn sgil yr helynt.

“Dyw e ddim yn wir taw rhyw fath o strategaeth fwriadol i wneud pwynt oedd hyn.

“Dw i fwy na thebyg yn mynd i sarhau rhai cydweithwyr yn y BBC drwy ddweud hyn, ond do’n i ddim yn meddwl am yr helynt newyddion brecwast – roedd e jyst yn benwythnos rygbi.”

Cafodd neges Huw Edwards ei hoffi a’i haildrydar ddegau o filoedd o weithiau.

“Hwn fwy na thebyg yw fy nhrydariad mwyaf llwyddiannus erioed, tipyn o hwyl oedd e mewn gwirionedd.

“Ro’n i’n meddwl y byddai fy ffrindiau Cymreig yn dwlu pe bawn i’n dweud mai hwn fyddai fy nghefndir ar gyfer newyddion deg o’r gloch.”

Félicitations 🇫🇷 and a great performance by 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 CYMRU AM BYTH! 🏉 #SixNationsRugby #SixNations #FRAvWAL pic.twitter.com/mLAxAh66ki

— Huw Edwards (@huwbbc) March 20, 2021