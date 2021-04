Mae Liz Saville Roberts wedi cyhuddo’r Ceidwadwyr Cymreig o fod “ar eu gorau wrth gamarwain a manipiwleiddio” ar ôl iddyn nhw addo “torri TAW i 5% ar gyfer y diwydiant twristiaeth i alluogi’r sector i adfer”.

Mae’r blaid yn dweud ers tro y dylid ailagor y diwydiant yng Nghymru eto wrth iddyn nhw barhau i frwydro yn erbyn cyfyngiadau clo Llywodraeth Lafur Cymru.

Ond dydy’r Dreth Ar Werth (TAW) ddim yn faes sydd wedi’i ddatganoli i Gymru ac felly, does gan y Ceidwadwyr Cymreig mo’r hawl i amrywio’r dreth.

Fe fu’n rhaid i’r Ceidwadwyr Cymreig gyfadde’n ddiweddarach nad yw’r toriad maen nhw’n sôn amdano’n doriad i’r Dreth Ar Werth.

🚨 Welsh Labour are refusing to rule out imposing a disastrous tourism tax on #Wales…

❌The tax would be a hammer blow to businesses and jobs.

👷 But we will build a better Wales by cutting VAT to 5% for the tourism industry to allow the sector to recover. pic.twitter.com/WE11sogrTy

— Welsh Conservatives (@WelshConserv) April 3, 2021