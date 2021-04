Mae’r heddlu wedi arestio tri o bobl ar ôl i gannoedd gynnal ‘parti’ are risiau’r Senedd yng Nghaerdydd neithiwr – er gwaethaf y pandemig.

Fe dyrrodd cannoedd o bobl ifanc o bob cwr o’r de i Fae Caerdydd neithiwr gan dorri’r rheolau Covid-19 a pheryglu bywydau eu hunain ac eraill.

Roedd yr heddlu yn bresennol ond ni wnaed ymdrech ganddyn nhw ar y pryd i gael gwared â’r dorf anghyfreithlon ac anystywallt.

Dywedodd llygad dystion nad protest oedd y digwyddiad ond yn hytrach ‘parti’.

Gwelwyd rhai o’r bobl ifanc yn piso ar risiau’r Senedd ac roedd llawer wedi bod yn taflu i fyny.

Cafodd y digwyddiad ei gondemnio gan arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, Huw Thomas.

Heddiw, dywedodd yr Uwcharolygydd Marc Attwell o Heddlu’r De: “Wrth i gyfyngiadau leddfu, mae’r angen am gyfrifoldeb personol yn hollbwysig ac mae’n hynod siomedig bod lleiafrif bach yn fodlon rhoi eu hunain, ac eraill, mewn niwed.

Gwasgaru

“Mae Bae Caerdydd yn arbennig wedi denu torfeydd mawr dros y dyddiau diwethaf. Mae’r ymddygiad a welwyd dros y tridiau diwethaf wedi rhoi pwysau ychwanegol nid yn unig ar yr heddlu ond ar yr awdurdod lleol hefyd, ac wedi golygu bod swyddogion wedi cael eu dargyfeirio o rannau eraill o’r heddlu. Mae ymarferoldeb plismona criwiau mor fawr yn eithriadol o anodd ac mae gennym alwadau brys i fod yn bresennol o hyd.

“Mae gorchymyn gwasgaru Adran 35 bellach mewn grym ym Mae Caerdydd, sy’n rhoi’r pŵer i swyddogion a swyddogion cymorth cymunedol i wahardd person o’r ardal. Rydym yn gofyn i bobl mewn grŵpiau o chwech neu fwy sy’n ystyried mynychu neu drefnu crynhoad yn y Senedd dros benwythnos Gŵyl y Banc i beidio â gwneud hynny.

“Cafodd tri arestiad eu gwneud neithiwr. Cafodd dyn 20 oed ei arestio am drosedd trefn gyhoeddus, menyw 22 oed a arestiwyd am fod yn feddw ac yn anhrefnus ac am feddiannu sylwedd Dosbarth A a dyn 35 oed a gafodd ei arestio hefyd am feddiannu sylwedd Dosbarth A.

“Bydd ein swyddogion o gwmpas Bae Caerdydd drwy gydol penwythnos Gŵyl y Banc. Byddem yn annog pobl i fod yn synhwyrol a pheidio â thorri’r rheolau – nid ydym am i neb gael dirwy na wynebu troseddau trefn gyhoeddus.

“Gan nad yw llawer o gyfyngiadau mewn grym mwyach, mae cyfrifoldeb personol yn hollbwysig os ydym am atal trydedd ton o heintiau. Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i wneud dewisiadau synhwyrol pan fyddwn allan, cynnal pellter cymdeithasol a peidio â rhoi ein hunain ac eraill mewn perygl diangen.”