Mae Helgard Krause, prif weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, yn dweud bod y sawl sy’n gyfrifol am beintio arwyddion hiliol ar adeilad y sefydliad “wedi cryfhau fy mhenderfyniad i fynd i’r afael â’r anghyfartaledd sy’n bod yn ein cymdeithas lle bynnag y down o hyd iddo”.

Daw ei sylwadau ar ôl i graffiti hiliol ymddangos ar adeilad y Cyngor Llyfrau yn Aberystwyth ddoe (dydd Mawrth, Mawrth 31).

Mae llun ar ei chyfrif Twitter yn dangos y graffiti ar yr adeilad yn Aberystwyth, ac mae hi wedi postio neges uniongyrchol at y sawl sy’n gyfrifol.

“I bwy bynnag beintiodd ein hadeilad @Books_Wales mewn graffiti hiliol a natsïaidd: fydd hi’n gwneud dim i’ch achos,” meddai rhan gynta’r neges.

“I’r gwrthwyneb, mae wedi cryfhau fy mhenderfyniad i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb sy’n bod yn ein cymdeithas lle bynnag y down o hyd iddo.”

To whomever who daubed our building @Books_Wales in racist and nazi graffiti: it will do nothing for your cause.The opposite, it has strengthened my resolve to address the inequalities that exist in our society wherever we find it. pic.twitter.com/cN1hf6WI5d

