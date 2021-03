Er fod ychydig o lacio heddiw ar y cyfyngiadau coronofeirws yng Nghymru, mae arbenigwr wedi rhybuddio “nid yw’r haint wedi diflannu.”

Dengys ffigyrau newydd heddiw fod saith o bobl yn ychwanegol wedi marw yng Nghymru gan ddod a’r cyfanswm i 5,505.

Cofnodwyd 201 o achosion newydd hefyd yn dod a’r cyfanswm i 208,895 ers dechrau’r pandemig.

O heddiw mae pobl Cymru yn cael teithio unrhyw le o fewn ffiniau’r wlad – ond nid oes hawl gan unrhyw un o wlad arall, gan gynnwys Lloegr, deithio yma, heb ei fod yn hanfodol.

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi gofyn i bobl “feddwl am ble maen nhw’n mynd” ac osgoi llefydd prysur os ydyn nhw’n teithio y penwythnos hwn.

Mae busnesau lletygarwch hunangynhwysol, sy’n cynnwys rhai gwestai a bythynnod, hefyd wedi cael ailagor heddiw.

Mae’r newidiadau yn golygu mai Cymru ydy’r wlad gyntaf yn y DU i ganiatáu teithio heb rwystrau unwaith yn rhagor i unrhyw le o fewn ei ffiniau.

Sefydlog

Dywedodd Mr Drakeford bod modd llacio mwy o’r cyfyngiadau am fod “sefyllfa iechyd y cyhoedd yn parhau’n sefydlog”.

Ond dangosodd map gan Iechyd Cyhoeddus Cymru fod Gwynedd mewn coch heddiw gyda 17 o achosion – y trydydd uchaf yng Nghymru ar ôl Abertawe (21) a Chaerdydd (19). Roedd wyth o’r achosion yma yn ardal deheuol dinas Bangor sef yr ardal gyda’r nifer uchaf o achosion heddiw.

Roedd dim un achos mewn 70% o weddill Cymru.

Mae’r rheolau ynghylch nifer y bobl sy’n cael cyfarfod yn yr awyr agored, gan gynnwys mewn gerddi preifat, wedi cael eu llacio hefyd.

O heddiw mae hyd at chwech o bobl, yn hytrach na phedwar, o ddwy aelwyd wahanol yn cael cwrdd. Does dim rhaid cyfrif plant dan 11 oed o fewn y cyfanswm hwnnw.

Mae gweithgareddau awyr agored a chwaraeon sydd wedi eu trefnu ar gyfer plant a phobl ifanc dan 18 oed wedi cael caniatâd i ailddechrau hefyd.

The map for today's number of #COVID19 cases in specific areas of Wales is now online! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🦠🗺️https://t.co/tvG7Ntq7ZE

Some stats from the data today:

Bangor South, Gwynedd reports 8 cases – up by 7 ⬆️

Bodedern & Rhosneigr, Anglesey reports 2 cases – down by 9 ⬇️ pic.twitter.com/R7GnfrQOOz

— Dr Lowri Williams (@Lowri_Williams) March 27, 2021