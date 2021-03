Mae Nicola Sturgeon wedi dweud bod “cwestiynau arwyddocaol” am ddychweliad Alex Salmond i wleidyddiaeth

Cadarnhaodd cyn arweinydd yr SNP y bydd yn sefyll dros Blaid Alba ar adran rhestr ranbarthol y gogledd ddwyrain yn etholiad Senedd yr Alban ym mis Mai.

Wrth lansio’r blaid newydd mewn digwyddiad ar-lein ddydd Gwener, dywedodd cyn arweinydd yr SNP: “Heddiw mae Alba yn codi baner yn y gwynt, gan blannu ein Saltire ar fynydd. Yn ystod yr wythnosau nesaf cawn weld faint fydd yn dod i’n cefnogi.

Daw’r lansiad wedi cyfnod cythryblus i’r SNP a Llywodraeth yr Alban, dan arweiniad olynydd Mr Salmond, Ms Sturgeon.

Trydarodd Ms Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban: “Mae hwn yn adea difrifol, ac mae angen arweinyddiaeth ddifrifol ar y wlad.

“Am law cyson i’n llywio drwy argyfwng, llwyfan polisi beiddgar i roi hwb i adferiad a’r cyfle i ddewis annibyniaeth pan fydd yr argyfwng wedi mynd heibio, dewiswch #BothVotesSNP”

Priodoldeb

Dywedodd wrth Radio Clyde News: “Mae cwestiynau sylweddol am briodoldeb ei ddychwelyd i’r swyddfa gyhoeddus.”

