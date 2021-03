Mae holl drigolion a gweithwyr Ynys Gybi oddiar Ynys Môn yn cael eu hannog i gymryd prawf Covid-19 fel ymateb i’r nifer cynyddol o achosion lleol.

Yn ôl y data diweddaraf, mae cyfradd nifer yr achosion yng Nghaergybi ac Ynys Gybi sawl gwaith yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol.

Mae’r Cyngor Sir, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru nawr wedi cymeryd camau i leihau graddfa’r lledaeniad drwy gynnig profion i bawb yno.

Mae nhw hefyd wedi rhybuddio pobl i beidio â mynd i mewn i dai pobl eraill; peidio casglu mewn grŵpiau y tu mewn neu du allan – oni bai am aelodau eu cartref; cadw ddwy fetr oddi wrth bobl sydd ddim yn byw gyda nhw; gweitho gartref os gallant; gwisgo gorchudd wyneb lle mae angen; golchi dwylo’n rheolaidd ac agor ffenestri i gael awyr iach i mewn.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Môn: “Er bod cyfyngiadau yn cael eu llacio’n raddol yn genedlaethol, mae’r sefyllfa ar Ynys Cybi yn parhau’n ddifrifol iawn ac mae angen glynu’n gaeth at y rheolau – golchi dwylo, gwisgo masg a chadw pellter cymdeithasol. Mae profi cymunedol torfol yn gam pwysig tuag at adnabod cymaint o achosion positif a phosib all fod yn lledaenu’r feirws heb wybod ac atal y feirws rhag lledaenu ymhellach.”

Gyda un o bob tri o bobl gyda Covid-19 ddim yn dangos unrhyw symptomau – mae pawb yn cael eu hannog i fynd am brawf hyd yn oed os nad ydynt yn dangos symptomau neu eisoes wedi derbyn y brechlyn.

Rhaglen profi gymunedol yn dechrau heddiw

Bydd rhaglen profi gymunedol yn dechrau heddiw (Dydd Sul, Mawrth 21ain) a fydd yn cynnwys profion ychwanegol i deuluoedd gyda phlant oed ysgol uwchradd. Bydd profion hefyd yn cael eu dosbarthu i gartrefi gyda canolfan brofi cymunedol yn cael ei agor yng Nghanolfan Hamdden Caergybi’r wythnos nesaf.

Erfynnir pobl sydd gyda symptomau i fynd yn syth i ganolfan brofi galw-i-mewn a thrwy ffenestr y car sydd wedi’i leoli ym Maes Parcio Stanley Crescent, Caergybi.

Mae’r ganolfan brofi ar agor rhwng 8:00yb ac 8:00yh ddydd Llun-ddydd Sul. Nid oes angen gwneud apwyntiad.

Ar gyfer plant ysgol uwchradd (blynyddoedd 7 i 13) a’u cartrefi a swigen gartref, bydd profion Covid-19 (profion LFD sydyn) ar gael i’w casglu ar droed neu mewn car o faes parcio Lower Hill Street, Caergybi.

Bydd y rhain yn benodol ar gyfer plant ysgol uwchradd (blynyddoedd 7 i 13) a’u swigen teulu (mae’n bosib y bydd plant blynyddoedd 10-13 eisoes wedi derbyn profion gan yr ysgol) nad ydynt yn arddangos symptomau Covid-19 ac am wneud prawf cyflym adref. Mae’r gwasanaeth yma hefyd ar gael i gartrefi a swigod gyda phlentyn mewn gofal plant, ysgol neu goleg.

Bydd y safle ar agor o 9.30yb-4.30yp am wythnos. Nid yw’r safle yma ar agor i’r cyhoedd yn gyffredinol.

Os yw’r prawf cyflym yn bositif, yna bydd rhaid i bobl fynd i’r ganolfan brofi sydd wedi’i lleoli ym Maes Parcio Stanley Crescent, Caergybi, mor fuan ȃ phosib, o fewn 24 awr, ar gyfer prawf er mwyn cadarnhad. Yn y cyfamser, dylai pobl hunan ynysu.

O yfory (Mawrth 22ain), bydd pecynnau profi Covid-19 yn dechrau cael eu dosbarthu i’r ardaloedd sydd wedi eu heffeithio fwyaf ar Ynys Cybi. Mae’r cyngor yn annog pawb i gymryd y prawf ar ôl iddynt ei dderbyn – hyd yn oed os nad ydynt yn dangos symptomau. Byddent yn cael eu casglu yn hwyrach ar gyfer eu cludo i’r labordai i’w dadansoddi.

Gwasanaeth casglu prawf Covid-19 i blant ysgol uwchradd (blynyddoedd 7 i 13) a’u cartrefi/swigen gartref



O ddiwedd yr wythnos nesaf (wythnos yn dechrau Mawrth 22), bydd canolfan brofi gymunedol Covid-19 newydd yn weithredol yng Nghanolfan Hamdden Caergybi. Mae trigolion sydd ddim yn dangos symptomau Covid-19 yn cael eu hannog i gael prawf er mwyn atal lledaeniad pellach o’r feirws. Ni fydd rhaid iddyn nhw hunan-ynysu tra’n disgwyl eu canlyniad.

Mae’r cyngor yn gofyn i bobl beidio ag ymweld â’r ganolfan brofi gymunedol yng Nghanolfan Hamdden Caergybi os ydyn nhw’n arddangos symptomau Covid-19.

Dywedodd Ffion Johnstone, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Os oes gennych symptomau, ewch am brawf i’r ganolfan brofi galw-i-mewn a thrwy ffenestr y car sydd wedi’i leoli ym Maes Parcio Stanley Crescent, Caergybi.

“Rydym i gyd yn bryderus am y cynnydd mewn achosion yng Nghaergybi ac mae angen gweithredu i ymateb fel cymuned i amddiffyn ein trigolion.”

“Drwy brofi mwy o bobl, yn cynnwys y rhai heb symptomau, rydym yn gallu dod o hyd i fwy o achosion positif o’r firws a thorri’r gadwyn drosglwyddo.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Môn, y Cynghorydd Llinos Medi, “Mae’r sefyllfa ar Ynys Gybi yn un difrifol. Mae’r data presennol yn dweud y cyfan. Mae’r feirws yn lledaenu o fewn y gymdeithas ac yn fygythiad sylweddol i iechyd pobl.”