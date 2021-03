Mae uned brofi covid symudol wedi ei sefydlu ym Merthyr Tudful wedi i 32 o bobol brofi’n bositif am yr haint yn yr wythnosau diwethaf.

Mae’r achosion hyn yn cael eu galw yn “glwstwr arwyddocaol o Covid-19” gan Gyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful.

Mae’r cyngor yn ceisio olrhain ac adnabod y rhai fu mewn cyswllt gyda’r bobol sydd wedi dal covid, ac maen nhw wedi sefydlu’r uned symudol sy’n cynnig profion cyflym i bobol mewn ceir.

Dengys ffigyrau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru bod gan Ferthyr y gyfradd uchaf o achosion positif yng Nghymru, sef 94.5 achos am bob 100,000 o’r boblogaeth.

In order to limit further spread of the virus we have deployed a drive-through mobile testing unit at Merthyr Valley Homes, 22 Lansbury Road, Gellideg CF48 1HA, which will be open daily from 9:00am to 4:30pm from this afternoon. (2/3)

