Mae nifer o ffyrdd wedi bod ynghau yng Nghaerfyrddin yn ystod y prynhawn yn dilyn llifogydd.

Mae rhybudd oren wedi bod mewn grym mewn rhannau helaeth o Gymru, gydag afon Tywi ymhlith y gwaethaf.

Mae nifer o ffyrdd y dref wedi bod ynghau drwy gydol y prynhawn.

Dyma’r olygfa yn Llandysul:

Tipyn o ddŵr yn yr afon Teifi heddiw. A lot of water in the Teifi today @YmlaenLlandysul @riverlevel_0858 @S4Ctywydd @StormHour @ThePhotoHour @BBCCymruFyw @bbcweather #ponttyweli #llandysul #flood #llifogydd pic.twitter.com/e5xwUAO9r8

— Dyl Davies (@dylandavies34) February 20, 2021