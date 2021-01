Mae gweithiwr iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi marw â’r coronafeirws.

Daw marwolaeth Helen Mills, gweithiwr iechyd 56 oed yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, ar ôl profi’n bositif.

Dywed y bwrdd iechyd ei bod hi wedi rhoi “llawer o hapusrwydd ac achos i chwerthin” i’w chleifion.

Roedd hi wedi bod yn gweithio i’r bwrdd iechyd ers 2008.

Dywed y bwrdd iechyd iddi ddechrau ei gyrfa’n gweithio ym maes gofal yn y cartref, gan ymuno â’r Gwasanaeth Iechyd yn 2005 fel gweithiwr iechyd yng Ngroeswen, cyn mynd i weithio yng Nghimla ac yna yn Ysbyty Castell-nedd Port Talbot yn gynorthwyydd ffisiotherapi.

Mae’r bwrdd iechyd wedi cydymdeimlo â’i theulu – ei gŵr Chris, eu merched Kaylie a Kate a’u hwyrion.

It is with great sadness that we report the death of a much loved friend and colleague, Helen Mills, who worked in the Minor Injury Unit at Neath Port Talbot Hospital.

