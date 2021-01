Newyddion trist am farwolaeth y Dr. Aled Lloyd Davies. Diolch i’w weledigaeth ef, sefydlwyd Cymdeithas Eisteddfodau Cymru dros ugain mlynedd yn ôl. Dyn arbennig ac ysbrydoledig a wnaeth gyfraniad amhrisiadwy i ddiwylliant Cymru. Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at y teulu oll.

Trist iawn yw clywed am farwolaeth ein cyn Bennaeth, Mr Aled Lloyd Davies. Roedd yn arweinydd arbennig, yn gerddor dawnus, a ffrind ffyddlon yr ysgol. Colled aruthrol i deulu Maes Garmon, ein cymuned a Chymru gyfan. Diolch am bob dim Mr Davies

Roedd Aled Lloyd Davies yn un o ‘hoelion wyth’ yr Eisteddfod – a’r Pethe’n gyffredinol. Nid yno i gefnogi am yr wythnos oedd Aled – roedd bob amser ar gael am bwt o gyngor neu air cefnogol. Anfonwn ein cydymdeimlad dwysaf at Beryl a’r teulu heddiw. Colled drom i Gymru gyfan pic.twitter.com/ugfRUV7Bnw

