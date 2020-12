Mae dyn wnaeth ddwyn coeden Dolig o goedwig, wedi cytuno i dalu iawndal i ymddiriedolaeth cadwraeth wiwerod coch.

Cafodd y gyrrwr ei ddal gan gamera ar lwybr yn gadael Coedwig Clocaenog, ger Rhuthun, gyda’r goeden ar do ei gar yn gynharach yr wythnos hon.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi delio â’r mater drwy ddatrysiad cymunedol, ar ôl trafodaethau gyda Chyfoeth Naturiol Cymru.

UPDATE

Our tree thief has today been dealt with via a Community Resolution after discussion with @NatResWales

He has had to pay suitable compensation which has now been donated to the Red Squirrel Conservation Trust at Cloceanog where he stole the tree🎄#result#ruralpatrol pic.twitter.com/QV0x8WiezY

— Tîm Troseddau Cefn Gwlad HGC/ NWP Rural Crime Team (@NWPRuralCrime) December 4, 2020