Mae papurau dydd Mawrth (3 Tachwedd) yn adrodd bod Ryan Giggs wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ymosod ar ei gariad, Kate Greville.

Galwyd yr heddlu i’w eiddo yn Worsley, Manceinion, am 10.05pm nos Sul yn sgil adroddiadau o aflonyddwch, yn ôl y Sun, y papur cyntaf i adrodd y newyddion.

BREAKING: Ryan Giggs arrested on suspicion of assaulting his girlfriend https://t.co/tawiw183YF

— Metro (@MetroUK) November 2, 2020