Mae sïon yn dew y cawn gyhoeddiad ynghylch cyfyngiadau newydd gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn y dyddiau i ddod.

Trwy gydol y mis hwn mae Mark Drakeford wedi bod yn annerch y wasg ar ddydd Gwener, ond gallai’r cyhoedidiad hwn ddod wedi’r penwythnos.

Mae lle i gredu y bydd yn cyhoeddi rhyw fath o gyfnod clo wrth i Gymru nesáu at gyfnod hanner tymor (Hydref 26 – Hydref 30) – ac y gallai’r cyfnod clo hwnnw fod yn fwy nag wythnos.

Mewn neges ar Twitter mae’r newyddiadurwr BBC, Laura Kuenssberg, wedi rhannu’r hyn mae hi wedi ei chlywed am gyhoeddiad posib.

“Mae’n swnio fel y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi, dros y diwrnodau nesa’, cyfnod clo dros dro i gyd-daro â hanner tymor ysgolion,” meddai.

“Efallai daw’r cyhoeddiad yng nghynhadledd wasg Prif Weinidog Cymru fory, ond efallai ni ddaw tan dydd Llun.”

While it's still not clear whether agreement will be done for Greater Manchester and Lancs – sounds like Welsh govt will announce a circuit break over school half term in next few days – perhaps as early as First MInsiter's press conference tmrw, but might not be until Monday

