Mae’r newyddiadurwr Simon Calder wedi cael rhybudd i “ff** off ac aros yn Lloegr” ar ôl annog pobol i deithio i Gymru yn ystod cyfyngiadau’r coronafeirws.

Fe wnaeth y gohebydd, sy’n adnabyddus am ei erthyglau teithio, ymddangos ar y rhaglen deledu This Morning yn gynharach yr wythnos hon ac awgrymu y dylai pobol ddod i Aberystwyth a Machynlleth ar wyliau – heb gyfeirio at y cyfyngiadau coronafeirws lleol sydd mewn grym.

Yn dilyn beirniadaeth chwyrn ers y rhaglen, mae Calder wedi defnyddio’i golofn yn yr Independent i ddweud na fydd e’n dychwelyd i Gymru ar ôl cael y fath ymateb, ac mae e wedi denu cannoedd o ymatebion – rhai yn fwy chwyrn nag eraill – wrth bostio’r erthygl ar ei dudalen Twitter.

Yr erthygl

Yn ei erthygl yn yr Independent, mae e wedi achub ar y cyfle i egluro pam ei fod e wedi annog pobol i ddod i Gymru.

Mae’n dweud nad yw’n syndod fod “y llywodraeth yng Nghaerdydd yn cyfeirio darpar-dwristiaid tua chanolbarth Cymru” wrth i “ddinasoedd gwych y de a sawl ardal hardd yng ngogledd Cymru gael eu cloi’n lleol”.