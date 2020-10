Mae Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump wedi ail-drydar beirniadaeth o gyfyngiadau lleol Llywodraeth Cymru.

Roedd y trydariad gan gyflwynydd Fox News Laura Ingraham yn rhybuddio y byddai’r Unol Daleithiau fel Cymru o dan arweiniad Joe Biden.

Your future under Biden: "Rolling lockdowns' will become norm in Wales" https://t.co/o7yL2JY71u

— Laura Ingraham (@IngrahamAngle) October 6, 2020