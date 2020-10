Mae’n ymddangos bod trafferthion wedi bod gyda chanolfannau profi Covid-19 yn Rhondda Cynon Taf.

Yno, mae pobol sydd angen prawf Covid-19 wedi bod yn cael eu gyrru i safle sydd bellach wedi cau, yn ôl yr Aelod Seneddol lleol, Chris Bryant.

Roedd y safle yng Nghwm Clydach, ger Tonypandy, yn cael ei rhedeg gan gwmni Serco a’r apwyntiadau yn cael eu trefnu drwy system ar-lein Llywodraeth Prydain.

Cafodd y safle ei chau neithiwr (Medi 30) gan nad oedd cymaint o alw amdani, ond roedd apwyntiadau ar gyfer heddiw (Hydref 1) yn parhau i gael eu cynnig.

“Ffars llwyr”

Mewn trydariad galwodd Chris Bryant, Aelod Seneddol Llafur, y sefyllfa yn “ffars llwyr.”

Dywedodd iddo gael ei “syfrdanu bod system brofi Serco yn cael ei rhedeg mor wael gan Lywodraeth Prydain.

“Neithiwr roedd pobol yn gallu bwcio apwyntiadau yng Nghlydach ar gyfer heddiw, er bod y safle wedi cau neithiwr.

“Mae dwsinau o bobol wedi troi fyny i safle sydd ddim yn bod!”

I’m shocked how appallingly run the @SercoGroup test system run by 🇬🇧 Government is. Last night they were still booking people for the test site in Clydach today even though it closed last night. Dozens have turned up for appointments at a non-existent site!

— Chris Bryant (@RhonddaBryant) October 1, 2020