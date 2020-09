“Ond wrth ei graidd, dyma system sy’n cael ei thanlinellu gan fraint etifeddol, teulu brenhinol â record amheus ar newid hinsawdd a stori Ymerodraeth y mae angen ei dweud yn well nag y caiff hi ei dweud,” meddai wedyn wrth fynd at graidd ei resymau.

“Mae gormod o bobol mewn swyddi grymus, a allai fod yn helpu ein rhywogaeth i fynd i’r afael â bygythiad mwya’r byd, ond sydd yn hytrach yn ymgiprys am ffafrau da yn y gobaith o gael ‘gong’.