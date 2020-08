Mae calonnau wedi eu paentio ar dir ger Llandrindod ym Mhowys er mwyn annog pobol i fwynhau’r awyr agored a chadw pellter cymdeithasol.

Mae’r cynllun yn rhan o Brosiect Gweithio Gyda’n Gilydd Llandrindod.

“Gall yr ynysu yn sgil y cloi mawr a’r gofyn i gadw pellter cymdeithasol fod yn her wirioneddol i bobol,” meddai Ellie Turner, sy’n gweithio i Elusen Chwarae Maesyfed, sy’n arbenigo mewn datblygiad a lles plant a phobl ifanc.

“Mae’r gwaith celf hwn yn creu lle hwyliog a chyfeillgar i bobl dreulio amser gyda’i gilydd ac i fwynhau’r awyr agored sydd mor llesol i iechyd a lles pobol.

“Ry’n ni’n ddiolchgar iawn i Gyngor Sir Powys am eu hagwedd bositif tuag at wneud i hyn ddigwydd ac am fod mor gefnogol i’r prosiect cyfan.”

Daeth y syniad am y calonnau o waith celf tebyg ym Mryste, a oedd hefyd yn annog pobol i ddychwelyd i fannau gwyrdd cyhoeddus.

‘Mwynhau’r awyr iach’

“Mae’n wych gweld prosiect yn cael ei gyflwyno i gefnogi teuluoedd a’r gymuned gyfan yn Llandrindod ar yr adeg anodd hon,” meddai’r Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys dros Bobol Ifanc a Hamdden.

“Mae cael pobol allan ac yn mwynhau awyr iach, y mannau hardd yr ydym mor lwcus i’w cael yma yn Llandrindod a chwmni ei gilydd mewn ffordd ddiogel a chadarnhaol yn gam positif iawn ar gyfer dyfodol ein bywyd cymunedol.”