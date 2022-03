Mae cylchgrawn OK! dan y lach ar ôl cyfeirio at Gymru fel “rhanbarth”.

Daeth y camgymeriad mewn erthygl am ymweliad brenhinol William a Kate â Chymru ar Ddydd Gŵyl Dewi ddoe (dydd Mawrth, Mawrth 1).

Dywedodd yr erthygl fod Kate “yn wên o glust i glust” ar fferm wrth i’r pâr ymweld â Chymru am y tro cyntaf ers Rhagfyr 2020, gan gyfeirio hefyd at y cyfnod pan oedden nhw’n byw ym Môn.

“Pwroas y daith heddiw, ddydd Mawrth 1 Mawrth, yw dathlu diwylliant y rhanbarth wrth iddo ddathlu Dydd Gŵyl Dewi,” meddai’r erthygl gan Niamh Shackleton.

The pair last visited Wales together in December 2020, and previously lived there for two years soon after getting married.

The purpose for the trip today is to celebrate the region’s culture as it marks St David’s Day.

— OK! Magazine (@OK_Magazine) March 1, 2022