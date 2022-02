Fe fydd pob person ifanc sy’n gadael gofal yn 18 oed yn cael cynnig £1,600 y mis dan gynllun peilot Incwm Sylfaenol.

Bydd tua 500 o bobol yn gymwys ar gyfer y cynllun a fydd yn costio hyd at £20m dros gyfnod o dair blynedd.

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig yn dweud bod y cynllun yn wastraff, tra bod Plaid Cymru am weld y cynllun yn cael ei ehangu.

Fydd y £1,600 ddim yn cael ei drethu ac fe fydd yn cael ei gyfrif fel incwm mae rhywun yn ei dderbyn gan y Llywodraeth, ac o ganlyniad yn effeithio ar gymhwysedd rhywun i dderbyn budd-daliadau.

Fydd e ddim yn dod i ben os bydd person yn derbyn swydd.

Mae Jane Hutt, Ysgrifennydd Cyfiawnder Cymdeithasol Cymru, yn dweud bod y Llywodraeth yn “ymwybodol ein bod mewn argyfwng costau byw ac yn benderfynol o edrych am y ffyrdd gorau i gefnogi unigolion yng Nghymru sy’n byw mewn tlodi”.

Fe ychwanegodd y bydd y cynllun yn rhoi’r “holl gymorth sydd ei angen” i bobol o gefndiroedd difreintiedig i “ddilyn llwybr eu hunain”.

Ond yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig, mae’r cynllun yn cael ei ystyried “yn wastraff arian cyhoeddus”.

Mae Joel James, llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig dros Bartneriaeth Gymdeithasol, fod yna “dreialon dirifedi o bob cwr o’r byd wedi canfod nad oes gan Incwm Sylfaenol y canlyniadau disgwyliedig gan nad yw’n cymell gwaith ac yn profi dro ar ôl tro i fod yn wastraff arian cyhoeddus”.

“Pe bai’n cael ei gyflwyno’n gyffredinol gyda phob oedolyn yng Nghymru yn derbyn £1,600 y mis, byddai’n costio bron i £50bn y flwyddyn, ac ar yr un pryd yn gwobrwyo’r cyfoethocaf mewn cymdeithas yn hytrach na helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf,” meddai.

“Mae ein Gwasanaeth Iechyd ar flaen y gad ac mae ein heconomi mewn cyflwr bregus, ond yn hytrach na mynd i’r afael â’r materion hynny’n uniongyrchol, mae gan Lafur fwy o ddiddordeb mewn Incwm Sylfaenol, a fydd yn costio ffortiwn i’r wlad.”

Bydd y peilot yn para tair blynedd ac yn cael ei gynnig i bob person sy’n gadael gofal yng Nghymru dros gyfnod o flwyddyn.

Byddan nhw’n derbyn taliadau am 24 mis sy’n gyfanswm o £19,000 cyn treth flynyddol gyda’r taliad cyntaf mis ar ôl iddyn nhw droi’n 18 oed.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, maen nhw wedi neilltuo £5m ar gyfer blwyddyn gynta’r peilot gyda hynny’n cynyddu i £10m erbyn yr ail flwyddyn, ac yn gostwng i £5m erbyn y drydedd flwyddyn.

Serch hynny, mae hyn oll yn ddibynnol ar faint o bobol sy’n penderfynu cymryd rhan yn y cynllun.

Yn ôl Plaid Cymru, mae’r peilot yn “gam yn y cyfeiriad cywir” gan Lywodraeth Cymru ond dylai’r cynllun fynd ymhellach.

This pilot is a step in the right direction for bringing #UBI to Wales.

Proud that Wales is leading the way. It’s important now that we ensure the pilot is successful and that it meets the ambition of addressing poverty as well as improving health and financial wellbeing. https://t.co/W5Ebodr0rm

— Luke Fletcher AS/MS (@FletcherPlaid) February 16, 2022