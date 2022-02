Mae un o weinidogion Llywodraeth Cymru yn dweud ei fod e wedi ei “synnu” gan gyhoeddiad Boris Johnson y gallai rheolau hunanynysu gael eu dileu’n gynnar, gan honni nad yw’r cam wedi’i gefnogi gan dystiolaeth wyddonol.

Mae Prif Weinidog y Deyrnas Unedig wedi dweud y gallai’r holl gyfyngiadau Covid-19 sy’n weddill yn Lloegr gael eu dileu o fewn wythnosau, gan gynnwys y gofyniad cyfreithiol i ynysu ar ôl prawf coronafeirws positif.

Y bwriad gwreiddiol oedd dod â’r rheol i ben ar Fawrth 24.

Mae’r cyhoeddiad wedi synnu llawer o arbenigwyr, gydag un yn ei ddisgrifio naill ai’n “ddewr neu’n dwp”.

Daw hyn wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi y bydd cyfyngiadau’n cael eu llacio yng Nghymru ddiwedd y mis.

Dywedodd Vaughan Gething, Ysgrifennydd yr Economi, wrth BBC Breakfast nad oedd datganiad Mr Johnson i’w weld yn seiliedig ar “gyngor iechyd cyhoeddus”.

“Cefais fy synnu’n fawr gan y cyhoeddiad a wnaed gan y Prif Weinidog ac yn wir, y ffaith nad yw’n ymddangos bod cyngor iechyd cyhoeddus yn sail i gyngor iechyd y cyhoedd,” meddai.

“Doedd dim cyfarfod gyda’r prif swyddogion meddygol cyn datganiad y Prif Weinidog (Boris Johnson).

“Dw i ddim wedi gweld cyngor gan Sage ar hyn, nac yn wir dystiolaeth wyddonol sy’n sail i’r hyn sydd wedi digwydd, o unrhyw ffynhonnell arall.

“Yma yng Nghymru, mae’r dewisiadau rydyn ni’n eu gwneud heddiw wedi mynd drwy’r broses honno.”

O Chwefror 18, fydd dim rhaid dangos pasys Covid i gael mynediad i rai lleoliadau a digwyddiadau, a fydd dim rhaid gwisgo gorchudd wyneb mewn lleoliadau dan do, gan gynnwys clybiau nos, sinemâu, theatrau a neuaddau cyngherddau.

Serch hynny, bydd lleoliadau’n cael gweithredu’r pasys y tu hwnt i hynny os ydyn nhw’n dymuno.

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig a’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi galw ers cyn y Nadolig am ddileu eu defnydd.

Neithiwr (nos Iau, Chwefror 10), fe alwodd Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, am amserlen gan “ystyried y datblygiadau cadarnhaol hyn a llwyddiant yr ymgyrch frechu, rhaid i hyn olygu bod ein rhyddid yng Nghymru yn cael ei ddychwelyd yn llawn yn ddi-oed.”

Latest COVID review due tomorrow, which should be good news with the public health situation in Wales greatly improved.

Labour ministers should set out a timetable for the removal of remaining restrictions in Wales, such as vaccine passports and mandatory face masks in schools.

— Andrew RT Davies (@AndrewRTDavies) February 10, 2022