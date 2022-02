Mae Ysgrifennydd Cyfiawnder Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi gwadu y bydd Cymru’n dlotach o £1bn erbyn 2024 yn sgil Brexit.

Mae Llywodraeth Cymru’n mynnu bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi torri addewid maniffesto.

Fe wnaeth y sylwadau wrth ymweld â Bae Caerdydd ddoe (dydd Iau, Chwefror 10).

Roedd Cymru’n derbyn tua £375m gan yr Undeb Ewropeaidd ac eleni, fe dderbyniodd £46m fel rhan o’r Gronfa Adnewyddu Gymunedol sy’n rhan o gynllun Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

I met @WelshGovernment partners to discuss how we’ll end abuses of the human rights framework and restore some common sense to our justice system. pic.twitter.com/6ScalKUUlY

— Dominic Raab (@DominicRaab) February 10, 2022