Mae arweinydd y Democratiaid yng Nghymru wedi cyhuddo clymblaid y Ceidwadwyr a’r annibynwyr ar Gyngor Powys o “syrthio i anhrefn”.

Daw hyn yn dilyn ymddiswyddiad dau aelod o’r grŵp, sef y Cynghorydd Iain McIntosh a’r Cynghorydd James Evans, sydd bellach yn Aelod o’r Senedd dros Frycheiniog a Sir Faesyfed, oherwydd polisi ysgol wledig y grŵp.

Dywedodd James Evans ei fod am ganolbwyntio ar ei waith fel Aelod o’r Senedd gan fod rhannu’r baich rhwng gwaith y cyngor yn fwyfwy anodd.

Yn sgil yr ymddiswyddiadau mae gan y grŵp Ceidwadol 13 cynghorydd, sy’n golygu mai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru bellach yw’r blaid wleidyddol fwyaf yn y cyngor gyda 14 aelod.

Mae Grŵp Ceidwadwyr Powys bellach wedi colli pedwar aelod yn y flwyddyn ddiwethaf, gyda’r Cynghorydd Gwilym Williams a’r Cynghorydd Les Skilton yn symud gan eu bod nhw’n gwrthwynebu’r cynnydd yn y dreth gyngor a gafodd ei gefnogi gan y blaid yn gynharach eleni.

Collodd y grŵp y Cynghorydd Claire Mills hefyd ym mis Mai 2020 pan symudodd i Blaid Diddymu’r Cynulliad a cholli is-etholiad yng Ngogledd Llandrindod i’r Democratiaid Rhyddfrydol yn 2019.

As Powys Tories descend into chaos over their rural school closures & 26% Council tax rise – its good to see Powys Lib Dems holding the Independent-Tory coalition to account.This May we have the opportunity to elect hard working @WelshLibDems across Wales!https://t.co/wCVhEsz1M6

— Jane Dodds AS/MS 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🔶 (@DoddsJane) January 6, 2022