Mae galwadau wedi bod yn San Steffan am chwarae anthem Lloegr God Save The Queen ar sianeli cyhoeddus ar ddiwedd darlledu dyddiol.

Dywed Andrew Rosindell, Aelod Seneddol Ceidwadol Romford, y dylai darlledwyr cyhoeddus ystyried gwneud hynny, a byddai’n cynnwys y BBC, Channel 4 ac S4C.

Mae Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, wedi cynnig y dylai’r gorsafoedd ddarlledu anthem Lloegr, a Hen Wlad Fy Nhadau hefyd.

“Rwy’n gwybod y bydd y gweinidog yn cytuno bod canu’r anthem genedlaethol yn rhywbeth sy’n rhoi ymdeimlad mawr o undod a balchder yn ein cenedl, ac felly eleni o jiwbilî platinwm y Frenhines a wnaiff y gweinidog gymryd camau i annog darlledwyr cyhoeddus i chwarae’r anthem genedlaethol a sicrhau bod y BBC yn ei adfer ar ddiwedd rhaglennu’r dydd cyn iddo newid i Newyddion 24?” gofynnodd Andrew Rosindell.

Cafodd Nadine Dorries, yr Ysgrifennydd Diwylliant, ei chlywed yn ymateb gan ddweud “Cwestiwn arbennig”.

Ond Nigel Huddleston AS, Yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon atebodd.

“Rydym yn llwyr gefnogi canu’r anthem genedlaethol, Ei Mawrhydi’r Frenhines, a mynegiant eraill o wladgarwch, gan gynnwys hedfan Jac yr Undeb,” meddai.

“Po fwyaf y clywn ni’r anthem genedlaethol yn canu a dweud y gwir. Wrth gwrs, mae sefydliadau fel ysgolion yn rhydd i’w hyrwyddo, a’r mwyaf y gallwn ei wneud yn y maes hwn, gorau oll fydd hynny.”

Mae Andrew RT Davies, arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi datgan ei gefnogaeth i sylw gan Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, yn dweud mai’r “Torïaid yw Plaid Genedlaetholgar Lloegr”.

Before TV went 24 hours, both Hen Wlad Fy Nhadau and God Save The Queen were played at closedown.

I’d love to see this revived. What better way to celebrate our United Kingdom? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧 https://t.co/ZnpqLNPOYA

— Andrew RT Davies (@AndrewRTDavies) January 6, 2022