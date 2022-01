Bu Prif Weinidog Cymru yn “chwarae gwleidyddiaeth” gyda chyfyngiadau Covid dros y Nadolig, yn ôl Aelod Seneddol Ceidwadol o Loegr.

Dywedodd Michael Fabricant, Aelod Seneddol Ceidwadol dros Lichfield, wrth Dŷ’r Cyffredin yn ystod Cwestiynau i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, fod pobl yng Nghymru wedi dweud wrtho fod Llywodraeth Mark Drakeford yn niweidio’r economi.

Dros y Nadolig gwelwyd cyfyngiadau Covid llymach yn dod i rym yng Nghymru o gymharu â Lloegr gyda chau clybiau nos a chanslo digwyddiadau chwaraeon torfol yn rhan o hynny.

“Ar ôl treulio Gŵyl San Steffan a’r Flwyddyn Newydd yng Nghymru, yn ymweld â fy mam annwyl, fe wnes i gyfarfod â nifer o bobl gan gynnwys pobl fusnes gyda’r nos oedd yn dweud nad yw cynllun Mark Drakeford ar gyfer cyfyngiadau Covid yn ddim byd mwy na chwarae gwleidyddiaeth a’i fod yn niweidio eu heconomi,” meddai.

Yn ddiweddar, datgelodd mewn cyfweliad â Gloria De Piero ar y sianel newyddion asgell dde, GBNews, fod ganddo dŷ gwyliau yng Nghymru gyda’i bartner, Maer Gorllewin Canolbarth Lloegr a chyn-bennaeth siopau John Lewis, Andy Street.

“Mae gennym ni eiddo gyda’n gilydd yng Nghymru oherwydd mae’r ddau ohonom yn hoffi cerdded,” meddai.

Fis diwethaf fe ddywedodd yr Aelod Ceidwadol ei fod yn “sybsideiddio Cymru” mewn dadl ar Twitter, a honodd fod pobl yn meddwl fod Mark Drakeford yn “unhinged”.

#Labour ’s Mark Drakeford, the First Minister of Wales, is showing why people think him to be unhinged. https://t.co/IJhVmVPYrP

I subsidise Wales and all this nonsense as all English people do. My mum was Welsh, I speak Welsh (badly) and I hate to see the way Cymru is being run.

— Michael Fabricant 🇬🇧 (@Mike_Fabricant) December 29, 2021