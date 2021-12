Mae’r Prif Weinidog Boris Johnson wedi dod o dan y lach am wneud cyhoeddiadau ar deledu yng Nghymru sydd ond yn berthnasol i Loegr.

Roedd yr Aelod o’r Senedd Plaid Cymru, Delyth Jewell, yn dweud na ddylai Johnson gael gwneud hynny, gan ddweud ei bod hi’n “hanfodol bod y wybodaeth mae pobl yn ei chael trwy’r teledu yn gywir, lle bynnag maen nhw’n byw.”

Ar ôl i Jewell dynnu sylw i’r mater yn y Senedd ddoe (dydd Mawrth, 14 Rhagfyr), mae cyn-Gadeirydd Pwyllgor Cynghori Cymru Ofcom, Ian McCulloch Clarke, wedi dweud bod hynny yn torri rheolau’r rheoleiddiwr darlledu.

Cyfeiriodd at y cod darlledu, sy’n datgan bod “rhaid i raglenni, eitemau ffeithiol, neu bortreadau o faterion ffeithiol beidio â chamarwain y gynulleidfa’n sylweddol.”

Roedd Clarke hefyd yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru “fynnu” bod Ofcom yn cosbi achosion o dorri rheolau, a bod camau’n cael eu cymryd i osgoi achosion yn y dyfodol.

Ar Twitter nos Sul, 12 Rhagfyr, roedd Delyth Jewell yn anhapus â’r ffordd roedd darllenwr newyddion o’r BBC wedi geirio neges y Prif Weinidog Boris Johnson.

“@BBCNews – fe wnaeth eich darllenwr newyddion ddweud nawr y byddai pob person ‘Prydeinig’ yn cael cynnig brechlyn atgyfnerthu cyn diwedd y flwyddyn,” meddai.

“Dydy hi ddim yn glir os mai dyna fydd yr achos, fe wnaeth Johnson ddim ond adrodd am Loegr.

“Os gwelwch yn dda, pan mae’n dod i iechyd cyhoeddus, rhaid cael y negeseuon hyn yn glir.”

.@BBCNews – your newsreader just said that every "British" person will be offered a booster before the end of the year. It's not yet clear whether that will be the case – Johnson only specified about England. Please, when it comes to public health, get these messages right.

— Delyth Jewell AS / MS (@DelythJewellAM) December 12, 2021