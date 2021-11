Gallai gwyntoedd cryfion achosi perygl i fywyd gyda disgwyl tywydd mawr dros y penwythnos.

Fe wnaeth y Swyddfa Dywydd gyhoeddi rhybudd melyn ar gyfer gwyntoedd cryfion ar draws Cymru rhwng naw y bore a munud i hanner nos heddiw, dydd Gwener.

Daw hyn wrth i Storm Arwen daro Cymru, ac mae posib y bydd cyflenwadau trydan a thrafnidiaeth yn cael eu heffeithio gyda rhai ffyrdd yn debygol o gau.

⚠️Yellow weather warning UPDATED ⚠️#StormArwen will continue to bring strong #winds across much of the UK

Saturday 0000-1800

Latest info 👉https://t.co/QwDLMfRBfs

Stay #WeatherAware ⚠️ pic.twitter.com/HHomI1WE0L

— Met Office (@metoffice) November 25, 2021