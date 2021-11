Mae ymgyrchwyr Palestine Action wedi dringo ar ben to ffatri gemegion yn Wrecsam.

Daw hyn yn dilyn honiadau bod y cwmni Solvay Group yn darparu deunydd ar gyfer adeiladu dronau, sy’n cael eu defnyddio yn y rhyfel yn erbyn Palestiniaid.

Mae’n debyg fod gweithwyr y ffatri wedi gorfod rhoi’r gorau i’w gwaith ac ymgynnull tu allan i’r ffatri yn y cyfamser.

Roedd protestwyr hefyd wedi taflu paent coch ar waliau’r adeilad, fel symbol o waed, a chodi baneri Palesteina.

Yn eu datganiad wedi i’r ymgyrchwyr ymddangos ar do’r adeilad, dywedodd Palestine Action fod y safle’n “cynhyrchu deunydd a gludyddion” i UAV Tactical Systems, is-gwmni Elbit Systems, ar gyfer “adeiladu dronau milwrol”.

“Yn benodol, mae Solvay yn darparu ar gyfer y drôn Watchkeeper, sydd wedi ei ddatblygu a’i arbrofi ar Balestiniaid cyn cael ei ddefnyddio gan lywodraethau Gorllewinol yn erbyn pobol Affganistan ac Irac,” meddai’r grŵp.

“Mae Solvay hefyd yn gweithredu yn y Lan Orllewinol, gan wasanaethu ar gyfer aneddiadau anghyfreithlon Israel yno.”

Mission accomplished: staff at Solvay Group's Wrexham premises have had to down-tools and evacaute the buildings because they cannot work under such conditions… Newsflash: Palestinians can't LIVE under the conditions facilitated by businesses like Solvay! #ShutElbitDown pic.twitter.com/GfdGBIxclu

— Palestine Action (@Pal_action) November 22, 2021