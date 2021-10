Mae’r penderfyniad i gadw cerflun H.M. Stanley yn Ninbych wedi achosi ymateb chwyrn ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mewn pleidlais gyhoeddus, roedd 471 o bobol o blaid cadw’r cerflun yng nghanol y dref, tra bod 121 eisiau cael ei wared.

Er gwaetha’r mwyafrif llethol hynny, roedd pobol yn tynnu sylw at y niferoedd isel a bleidleisiodd, gyda rhai’n honni ei fod yn is na 10% o boblogaeth y dref.

Mae’r cerflun wedi achosi cryn ddadlau oherwydd hanes y person mae’n ei ddarlunio, sef Henry Morton Stanley, a oedd yn fforiwr ac yn anturiaethwr o Oes Fictoria.

Mae cysylltiadau Stanley gyda’r ffigwr dadleuol Brenin Leopold II, a oedd yn gyfrifol am droseddau erchyll yn ystod y cyfnod imperialaidd, wedi gwneud i bobol ailfeddwl y ffordd mae’n cael ei gyfleu erbyn heddiw.

Mae’r hanesydd Simon Brooks yn credu y dylid cael gwared â’r cerflun a’i gyfnewid am un o “ffigwr sy’n nodweddu diwylliant Dyffryn Clwyd”, meddai.

Dywed ar Twitter nad oes gan y cerflun “ddim gwerth hanesyddol”, ac nad yw’r dyn mae’n ei ddarlunio “yn haeddu cael ei gofio’n gyhoeddus”.

The statue has no historical value, being little more than a folly for the tourism trade. The man himself is not worthy of public remembrance. It should have been removed and replaced by a figure who represents the culture of Dyffryn Clwyd. Disappointing. https://t.co/tZMQKDULK0

