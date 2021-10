Mae llifogydd wedi effeithio ar nifer o dai yn y gorllewin ac mae adroddiadau o broblemau ar y ffyrdd yn dilyn glaw trwm dros nos.

Mae’r llifogydd wedi taro Sir Gaerfyrddin, Castell nedd ac Abertawe.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub y Gorllewin bod glaw trwm wedi achosi llifogydd mewn tai yng Nghydweli, Castell-nedd a Gorseinon.

Hefyd wedi eu effeithio mae Llanelli a Chwm Gwendraeth.

Msr nifer o ffyrdd dan lifogydd hefyd gan gynnwys yr M4, yr A474 a’r A48 i gyd yn y de.

Mae’r A48 rhwng cylchfan Pont Abraham a Fforest yn Sir Gaerfyrddin wedi cau oherwydd llifogydd, ac mae heolydd yng Nghastell-nedd Port Talbot ac Abertawe hefyd wedi’u heffeithio.

Mae’r rhybudd melyn y Swyddfa Dywydd ar gyfer stormydd ar draws Cymru mewn grym o 04:00 fore Mercher, ac fe fydd yn parhau tan ganol dydd ac yn cynnwys mellt a tharanau.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gosod pedwar rhybudd am lifogydd yn ardaloedd Llanelli a Dyffryn Gwendraeth, a hefyd saith rhybudd i fod yn barod am lifogydd.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd, gallai’r stormydd arwain at lifogydd, gan achosi difrod i rai adeiladau.

Fe all rhai gwasanaethau trên a bysiau gael eu effeithio neu eu canslo.

Mae posibilrwydd y gallai cyflenwadau trydan a gwasanaethau eraill gael eu colli mewn rhai cartrefi a busnesau, ac fe allai gwyntoedd cryfion o 40-45mph effeithio ar rai ardaloedd.

Mae’r rhybudd melyn yn berthnasol i ardaloedd Abertawe, Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Gwynedd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Benfro, Sir Conwy, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir y Fflint, Sir Gaerfyrddin, Torfaen, Wrecsam ac Ynys Môn.

Eisoes mae llifogydd wedi effeithio ar nifer o ffyrdd yn ardal Abertawe a Chastell Nedd.

ROAD CLOSED | The A48 between Pont Abraham roundabout and Fforest is currently closed due to standing water on the road. If possible, please avoid the area or find an alternative route. Thank you. pic.twitter.com/5Cfi1cmYc0

— Heddlu Dyfed-Powys Police (@DyfedPowys) October 20, 2021