Mae gwefan newyddion Nation.Cymru wedi dioddef ymosodiadau seiber yn ddiweddar.

Maen nhw’n honni bod yr ymosodiadau hyn “wedi eu targedu,” gan bobol sydd “ddim eisiau cyfryngau Cymreig cenedlaethol ac annibynnol.”

Roedden nhw’n apelio ar eu dilynwyr i gyfrannu arian er mwyn “atgyfnerthu diogelwch,” fel bod hyn ddim yn parhau i ddigwydd yn y dyfodol.

Unfortunately we're continuing to come under relentless cyber attack.

This is a targeted attack to shut us down by people who don't want a national, independent Welsh media.

Please support us today so that we can fortify security and continue publishing. https://t.co/XqfYvmowHK

— Nation.Cymru (@NationCymru) October 11, 2021