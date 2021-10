Mae’r Gymdeithas Ddiwygio Etholiadol wedi croesawu penderfyniad Senedd Cymru i sefydlu pwyllgor newydd i edrych ar gynydu nifer yr aelodau.

Bydd y ‘Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd’ o dan gadeiryddiaeth Huw Irranca-Davies, AoS Llafur dros Ogwr.

Yn dilyn y bleidlais o blaid ddoe fe ddywedodd y Gymdeithas Ddiwygio Etholiadol fod y pwyllgor yn “gam i’w groesawu ar gyfer darparu diwygiadau sydd eu hangen ar ein Senedd.”

Fe fydd y pwyllgor trawsbleidiol yn edrych ar:

Today's announcement on Senedd Reform is a welcome step forward in delivering the reforms to our parliament that we so desperately need. We call on all parties to ensure they support this process and together we can create the Senedd that Wales needs. https://t.co/PUbRkMfZBJ

— ERS Cymru (@ERScymru) October 6, 2021