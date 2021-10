Mae rhai ardaloedd yn y de a’r canolbarth wedi cael eu taro gan lifogydd yn dilyn y tywydd stormus dros nos.

Roedd gwasanaethau tân ac achub wedi cael eu galw i ddelio â dros 200 galwad mewn cyfnod o bedair awr, yn cynnwys pobol oedd yn sownd yn eu ceir. Roedd dwr hefyd wedi llifo i gartrefi yng Nghydweli, Castell-nedd a’r Porth.

Mae rhybudd llifogydd yn parhau i fod yn weithredol yn ardal yr afon Elái yn Llanbedr-y-Fro ger Caerdydd.

Hefyd, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhybuddio deg ardal i fod yn wyliadwrus yn cynnwys ardaloedd Castell Nedd, Llanelli a Phen-y-bont ar Ogwr.

Skewen NPT are dealing with flooding in the Neath Abbey area. Please avoid Cadoxton Road next to Burger King. The road is completely flooded. Take care when out and about this evening. #54396 pic.twitter.com/N1AODUKzmv

— South Wales Police Neath Port Talbot (@SWPNeathPTalbot) October 4, 2021