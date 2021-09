Bydd Rob Page yn enwi ei garfan ddydd Mawrth ar gyfer y ddwy gêm yn y Weriniaeth Tsiec ac Estonia’r wythnos ganlynol. O ystyried carfanau diweddar y rheolwr, go brin y bydd llawer o newid, ond roedd un cyfle olaf i’r chwaraewyr greu argraff y penwythnos hwn.

*

Uwch Gynghrair Lloegr

Mae’n destun cwestiwn cwis erbyn hyn; pryd a oedd y tro diwethaf i golwr o Gymru chwarae yn Uwch Gynghrair Lloegr? Ar y fainc yr oedd Danny Ward a Wayne Hennessey eto’r penwythnos hwn wrth i Gaerlŷr groesawu Burnley ddydd Sadwrn. Parhau i aros am ei gyfle yng ngharfan Burnley y mae Connor Roberts hefyd.

Fe wnaeth Ward chwarae yn y Cwpan EFL ganol wythnos serch hynny a chadw llechen lân mewn buddugoliaeth o ddwy gôl i ddim yn erbyn Millwall. A’r ateb i’r cwestiwn gyda llaw… Hennessey i Crystal Palace yn erbyn Lerpwl ar y 24ain o Fehefin, 2020 (4-0 i Lerpwl).

Nid oedd Fin Stevens na Neco Williams yng ngharfanau Brentford a Lerpwl wrth i’r ddau dîm wynebu ei gilydd nos Sadwrn ond roedd Stevens yn un arall a gafodd gyfle yn y Cwpan ganol wythnos, yn chwarae’r ugain munud olaf wrth i’w dîm chwalu Oldham o saith gôl i ddim.

Am unrhyw funudau yn y gynghrair ar hyn o bryd, rhaid edrych tuag at Leeds. Dechreuodd Dan James gêm Leeds yn erbyn West Ham ddydd Sadwrn cyn cael ei eilyddio ar hanner amser. Efallai ei fod wedi blino yn dilyn diwrnod prysur ddydd Mawrth; roedd yn bresennol ar gyfer genedigaeth ei fab ym Manceinion yn y prynhawn cyn rhuthro i Lundain mewn hofrennydd i chwarae 120 munud a sgorio cic o’r smotyn wrth i’w dîm drechu Fulham yn y Cwpan EFL gyda’r nos.

• 3pm: Wife gives birth to first born

• 4pm: Leaves hospital in helicopter

• 8pm: Starts for Leeds against Fulham

• 9:48pm: Scores in penalty shootout

Dan James had a 𝙫𝙚𝙧𝙮 busy day 😅 pic.twitter.com/aIHrH3hGYL

— Goal (@goal) September 21, 2021