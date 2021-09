Mae cannoedd o bobl wedi ymateb yn chwyrn iawn i gynllun dadleuol gan Dŵr Cymru i yrru cerbydau milwrol ar draws corsydd ger Llyn Brenig.

Bwriad Dŵr Cymru, sydd yn rhan o Glas Cymru ac yn darparu dŵr i’r rhan fwyaf o gwsmeriaid Cymru, yw codi £20 yr oedolyn a £13 i blant dan 16, am y pleser o fynd a phartion o bobl “ar daith wefreiddiol trwy’r fforestydd a’r corsydd sy’n amgylchynu’r llyn.”

Y bwriad ydi defnyddio cerbyd milwrol “Hägglunds”, sydd wedi ei addasu’n arbennig, i “groesi glaswelltir corsiog, pantiau lleidiog a thir creigiog yn hollol ddidrafferth wrth fynd â chi ar daith wefreiddiol trwy’r fforestydd a’r corsydd sy’n amgylchynu’r llyn.”

Mewn hysbyseb ar eu gwefan sydd wedi cael ei chondemnio gan gannoedd o bobl lleol, naturiaethwyr ac ecolegwyr, mae Dŵr Cymru yn ceisio gwerthu’r syniad fel hyn: “Dewch ar gerbyd traws gwlad Llyn Brenig boed law neu hindda am antur gyffrous dros fryn a dôl” gan ychwanegu: “Mae hi hyd yn oed yn gallu nofio mewn dŵr!”

Un dyn sydd wedi ymateb yn ddig i hysbyseb Dŵr Cymru yw Gethin Clwyd. Ar ei gyfrif Facebook, dywed: “Edrych yn debyg bod Dŵr Cymru heb ystyried y farn gyhoeddus wrth wneud y penderfyniad yna! Tybed wnaethon nhw ystyried yr effaith ar fywyd gwyllt?”

Ychwanega Gruff a Nia Williams o Fethesda: “Cytuno’n llwyr! Datblygiad diangenrhaid gyda’r amcan o wneud pres yn unig. Digalon.”

“Erchyllbeth” yw sylw Anne Lloyd Cooper a dywed Rhys Harris: “Syniad hollol hurt.”

Mewn trydar, ychwanega cyn gomisiynydd yr Heddlu yn y Gogledd, Arfon Jones: “Gall hyn ddim fod yn iawn. Mae gyrru oddiar y ffordd fel hyn yn niweidio corsydd ac yn llygru’r dyfroedd. Mae hyn yn anghywir ar gymaint o lefelau.”

This can't be right @NatResWales @NWPRuralCrime @rural_wales

This offroading damages moorland and pollutes waterways. This is wrong on so many levels @LlyrGruffydd @marcvjones @mabonapgwynfor pic.twitter.com/TaQ3qCU31o

— Arfon Jones 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ArfonJ) September 18, 2021