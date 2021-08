Mae rhybudd tywydd melyn wedi ei gyhoeddi ar gyfer rhannau o Gymru ar ddydd Sadwrn, 21 Awst.

Fe gyhoeddodd y Swyddfa Dywydd y bydd stormydd a glaw trwm yn effeithio ar ardaloedd dwyreiniol o’r wlad rhwng hanner dydd a deg y nos.

Bydd 13 o siroedd yn cael eu heffeithio, sef Blaenau Gwent, Caerffili, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Powys, Rhondda Cynon Taf, Sir Ddinbych, Sir Fynwy, Sir y Fflint, Torfaen, a Wrecsam.

⚠️ Yellow weather warning issued ⚠️

Thunderstorms expected across parts of Northern Ireland, England and Wales, Saturday 1200 – 2200

Latest info 👉 https://t.co/QwDLMfRBfs

Stay #WeatherAware⚠️ pic.twitter.com/SdkO5gdmsU

— Met Office (@metoffice) August 20, 2021