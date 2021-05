Mae’r actor Anthony Hopkins wedi cyhoeddi fideo ohono’i hun yn canu hwiangerdd Cymraeg.

Daeth Hopkins – ennillydd dwy Oscar Actor Gorau – ar ymweliad â Chymru fis yn ôl a chafodd ei ffilmio gyda ffrind yn canu ‘Mae gen i dipyn o dŷ bach twt’.

Meddai ar y trydariad: “Diolch i Gymru. Canu cân plentyndod Cymraeg gyda ffrind annwyl.”

Credir fod yr hwiangerdd draddodiadol yn perthyn ir 1900au.

Ymddangosodd y gân hefyd ar gasgliad gan y canwr Dafydd Iwan o ganeuon i blant, Cwm Rhyd y Rhosyn.

“Mae gen i dipyn o dŷ bach twt, o dŷ bach twt, o dŷ bach twt. Mae gen i dipyn o dŷ bach twt, a’r gwynt i’r drws bob bore,” mae Anthony Hopkins yn canu yn y fideo.

Thank you, Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Singing a Welsh childhood song with a dear friend. pic.twitter.com/IGlRuYkEdz

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) May 2, 2021