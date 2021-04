Mae’r blaid Reform UK wedi lansio eu hymgyrch etholiadol gan ddweud eu bod nhw am gadw Senedd Cymru, ond eu bod nhw eisiau newid y drefn bleidleisio.

Bydd etholiadau’r Senedd yn cael eu cynnal ar Fai 6.

Dywed Reform UK – Plaid Brexit gynt – eu bod nhw am gyflwyno system gynrychiolaeth gyfrannol (Proportional representation).

Mae cynrychiolaeth gyfrannol yn nodweddu systemau etholiadol lle caiff adrannau mewn etholaeth eu hadlewyrchu’n gymesur yn y corff etholedig.

Mae’r blaid hefyd yn dweud eu bod nhw’n bwriadu mynd i’r afael â’r hyn maen nhw’n ystyried yn wastraff arian cyhoeddus.

Ymhlith eu polisïau maniffesto mae addewid i leihau nifer y cynghorau sir yng Nghymru a chael gwared ar drethi busnes drwy gyflwyno treth ar-lein.

Maen nhw hefyd yn addo na fyddan nhw’n cyflwyno rhagor o gyfnodau clo.

Mae Reform UK yn sefyll ym mhob un etholaeth yng Nghymru ac ym mhob rhanbarth.

