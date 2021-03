Mae’r gwledydd Celtaidd – sy’n cynnwys Cymru, Llydaw, Iwerddon a Chernyw – yn pryderu fod tymheredd y Môr Celtaidd a Môr yr Iwerydd yn cynhesu yn sgil effaith cynhesu byd eang.

Yn ôl adolygiad gwyddonol ‘Advances in Atmosphere Sciences’ gan Ganolfan Ryngwladol Gwyddorau’r Hinsawdd a’r Amgylchedd (ICCES) mae tymheredd y moroedd wedi codi pum mlynedd yn olynol bellach.

Mae’r ymgyrch dros annibyniaeth i Lydaw, ‘NHU, votre média breton indépendant‘, nawr wedi dwyn sylw at eu gofidion am ganfyddiadau’r ymchwil drwy gysylltu ag arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, AoS, y Blaid Werdd, y BBC yn yr Alban a phapur yr Irish Times yn Iwerddon

“Y môr yw ein dyfodol, ac mae Môr yr Iwerydd a’r Môr Celtaidd y cynhesu. Mae’r gwledydd Celtaidd yn ofidus iawn am y cynhesu byd eang hwn,” meddai’r mudiad ar Trydar.

