Mae bylchau’n ymddangos ar silffoedd ffrwythau a llysiau archfarchnadoedd yn sgil rhybuddion bod cyflenwadau’n cael eu gwasgu gan ‘fiwrocratiaeth Brexit’ mewn porthladdoedd.

Mae letys, blodfresych, orennau, mefus, mafon a llus wedi’i rhestru fel “allan o stoc” mewn rhai ardaloedd ar wefan Tesco.

Yn y cyfamser, mae arbenigwyr y diwydiant bwyd a gweinidog y Cabinet sy’n gyfrifol am Brexit, Michael Gove, wedi rhybuddio bod problemau yn y porthladdoedd yn debygol o waethygu.

“Mae’r anhrefn wedi dechrau. Mae trefnu hyd yn oed y llwyth symlaf i Ewrop wedi dod yn dasg sydd bron yn amhosibl oherwydd y mynydd o fiwrocratiaeth a gyflwynwyd ar Ionawr 1,” meddai’r arbenigwr cludo nwyddau, John Shirley.

Ac mae Cyfarwyddwr Gweithredol Llwyfan Masnach Geneva, Dmitry Grozoubinski, yn gweld bai ar y Llywodraeth am beidio “caniatáu amser yn briodol ar gyfer, galluogi, hysbysu a chefnogi paratoadau ar gyfer y newid mwyaf mewn busnes mewn degawdau”.

Empty supermarket shelves are not inherent to Brexit, or even to the hard-Brexit it ended up being.

The shortages you're seeing are a failure by government to properly allow time for, enable, inform and support preparations for the biggest doing-business change in decades.

— Dmitry Grozoubinski (@DmitryOpines) January 11, 2021