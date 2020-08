Mae gyrrwr trên wedi marw yn dilyn damwain drên yn swydd Aberdeen yn Yr Alban.

Mae adroddiadau fod sawl person wedi cael anafiadau difrifol, ac mae pryder fod rhagor wedi marw yn y ddamwain achoswyd gan dirlithiad o ganlyniad i law trwm a llifogydd tua 9.40 y bore ddydd Mercher (Awst 12).

Roedd y trên pedwar cerbyd yn teithio o Aberdeen i Sonehaven.

Er nad yw wedi cadarnhau eto mae’n debyg fod 12 person ar y trên – chwe theithiwr a chwe aelod o staff.

Wrth siarad cyn Cwestiynau’r Prif Weinidog ddydd Iau, dywedodd Nicola Sturgeon fod adroddiadau cynnar yn awgrymu bod y rheini oedd ar y trên wedi cael “anafiadau difrifol”.

“Mae pawb sy’n gysylltiedig ar ddamwain yn ein meddyliau ni gyd yn y siambr”, meddai.

This is an extremely serious incident. I’ve had an initial report from Network Rail and the emergency services and am being kept updated. All my thoughts are with those involved. https://t.co/veKAgMwZ36

Cadarnhaodd yr Aelod Seneddol lleol Andrew Bowie ei fod wedi siarad ag Ysgrifennydd Trafnidiaeth Prydain, Grant Shapps ynglŷn â’r ddamwain.

“Mae’n amlwg yn sefyllfa ofnadwy – mae’r gwasanaethau brys yno.

“Rwyf eisoes wedi siarad â Grant Shapps, sydd wedi siarad â Network Rail a Heddlu Trafnidiaeth Prydain, sy’n cynorthwyo gyda’r ymchwiliad.

“Rwy’n ymwybodol bod Ysbyty Brenhinol Aberdeen wedi cyhoeddi digwyddiad difrifol.”

Yn ddiweddarach rhannodd y Prif Weinidog Boris Johnson ei dristwch o glywed am y ddamwain ar Twitter:

I am saddened to learn of the very serious incident in Aberdeenshire and my thoughts are with all of those affected. My thanks to the emergency services at the scene.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2020