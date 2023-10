Mae’r Cymro sy’n cyflwyno’i sioe ei hun ar Radio 2 ac i’w weld ar soffa The One Show yn achlysurol, hefyd yn un o feirniaid Wales Home of the Year sydd BBC 1 ar hyn o bryd.

Daw’r DJ 39 oed o dref Rhydaman yn Sir Gaerfyrddin Rhydaman, ac mae yn adnabyddus am ddrymio am 24 awr gan godi miliynau o bunnau i Blant Mewn Angen…

Sut brofiad oedd bod yn rhan o gyfres Wales Home of the Year?