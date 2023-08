Yn stori fer James Joyce, ‘The Dead’ o’r gyfrol Dubliners, mae cenedlaetholwraig Wyddelig yn ceryddu’r prif gymeriad, Gabriel, dros ei benderfyniad i beidio ymweld ag Ynysoedd Árann gan ei fod yn mynd ar ei wyliau ar dir mawr Ewrop:

‘And haven’t you your own land to visit,’ continued Miss Ivors, ‘that you know nothing of, your own people, and your own country?’