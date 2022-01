Does dim dwywaith mai un o’r mathau mwyaf poblogaidd o raglenni teledu dros y blynyddoedd diweddar yw cystadlaethau realaeth. Er eu bod yn bodoli ym mhell cyn hynny, ers i The Great British Bake Off ymddangos ar ein sgriniau ychydig dros ddegawd yn ôl maent fel pe baent wedi ffrwydro mewn poblogrwydd.