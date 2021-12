Linda Thomas, neu ‘Linda Cake’ fel mae hi’n cael ei hadnabod yn lleol, sy’n rhedeg caffi a siop tecawe Y Felin Fwyd ym Mhwllheli. Yn adnabyddus yn lleol am ei chreadigaethau melys, dyma hi i sôn am ei doniau coginio…

