Singl i Dole plîs

Dowl Lane?

Uuuum, no, Dole? Just single to Dole

Dolgelley?

No, God no, .. Dole… just after Rhydypennau

Yeah, Dowl Lane, like I said…

No, mate, it’s Dole

It’s Dowl Lane here

Well it shouldn’t be

Single?

Aye

A dyna fi’n eistedd ar y bws wedyn yn gandryll am y chwarter awr o daith rhwng Aberystwyth a Dole. Ow, o’n i’n tampan!