Un o Gymry Llundain yw Gav Murphy, ac mae’n gweld eisiau ei famwlad…

Cwpl o wythnosau yn ôl, rywbryd yn ystod ail ymarfer côr Zoom fi, wnes i feddwl ‘ydy Lockdown wedi gwneud fi’n FWY Cymreig?’.

Wnes i orffen efo’r fellas ar ôl rendition eitha’ perffaith (if I do say so myself) o ‘Calon Lân’ a gofyn hyn i fy nghariad.