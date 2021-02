Mae cyn-ddrymiwr Sen Segur yn ôl gyda sŵn newydd…

Mae cerddorion roc a phop wastad wedi sgrifennu caneuon cariadus am eu hanifeiliaid anwes.

Ar albwm gwyn y Beatles mae Paul McCartney yn canu ‘Martha My Dear’ er mwyn i’r byd i gyd gael gwybod am ei gariad tuag at hen gi defaid o’r enw Martha.